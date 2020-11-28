ABDâ€™de Pfizer/BioNTech aÅŸÄ±nÄ±n ilk parti daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±

Pfizer BioNTech ortaklÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan koronavirÃ¼se karÅŸÄ± geliÅŸtirilen aÅŸÄ±nÄ±nÂ ilk partisi, dondurulmuÅŸ Ã¶zel Ã§antalarda ABD iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

ABD medyasÄ±na konuÅŸan yetkililer, United HavayollarÄ± tarafÄ±ndanÂ ilk partilerini soÄŸutulmuÅŸ Ã¶zel Ã§antalardaÂ ABD iÃ§inde charter uÃ§uÅŸlarÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yetkililer, sÃ¶z konusu aÅŸÄ±nÄ±nÂ FDA tarafÄ±ndan acil durum onayÄ± verilinceye kadar ABD vatandaÅŸlarÄ±na yapÄ±lmayacaÄŸÄ± dil getirildi.

ABD'li ilaÃ§ ÅŸirketi Pfizer daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n birleÅŸtirileceÄŸi ve soÄŸutulmuÅŸ Ã¶zel paketlerde dondurulmuÅŸ olarak aÅŸÄ± kullanÄ±m noktalarÄ±na daÄŸÄ±tacaÄŸÄ± ana merkezlerinÂ Kalamazoo Michigan ve Puurs BelÃ§ika olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

NORMALÄ°N 5 KAT FAZLASI KURU BUZ TAÅžIYACAK

United Airlines'inÂ aÅŸÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan uÃ§uÅŸlar hakkÄ±nda detay verilmezken kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte aÅŸÄ±larÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Covid HazÄ±rlÄ±k GÃ¶rev Ekibi kurduÄŸuÂ belirtildi. United HavayollarÄ±, ayrÄ±ca uÃ§uÅŸlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak iÃ§in Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi (FAA) onayÄ± da istedi.

DiÄŸer yandan FDA ise United HavayollarÄ±â€™na her uÃ§uÅŸ iÃ§in 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taÅŸÄ±ma izni verdiÄŸi ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlasÄ± olduÄŸu kaydedildi.

Ä°NGÄ°LTERE'YE AÅžIDAN SORUMLU SAÄžLIK BAKANIÂ

Ã–te yandan, Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti de koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±ndan sorumlu SaÄŸlÄ±k BakanÄ± olarak Nadhim Zahawi'yi atadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ALMANYA SAÄžLIK BAKANI: AÅžI RUHSATI ARALIK ORTASINDA Ã‡IKAR

Almanya SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Jens Spahn, koronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± ruhsatÄ±nÄ±n, ÅŸu anki gidiÅŸata gÃ¶re AralÄ±k ayÄ± ortasÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

KoronavirÃ¼s aÅŸÄ±sÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ± saÄŸlayan BioNTech firmasÄ±nÄ± da Ã¶ven Spahn, "BioNTech ile bir Alman Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da bu alanda en Ã¶nde olmasÄ±, hatta en Ã¶nde olmakla kalmayÄ±p gÃ¼venli ve etkili olmasÄ± beni gururlandÄ±rÄ±yor" dedi.

Bakan Spahn, BioNTech aÅŸÄ±sÄ± ile ilgili araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±nÄ±n herhangi bir soruna iÅŸaret etmemesine raÄŸmen, Almanya'nÄ±n farklÄ± Ã¼reticilerden 300 milyondan fazla aÅŸÄ± sipariÅŸ ettiÄŸini ve bakanlÄ±k olarak sadece tek aÅŸÄ± tedarikÃ§isine baÄŸÄ±mlÄ± olmak istemediklerini dile getirdi.