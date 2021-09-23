Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeliFahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeli#Fahrettin Altun
Esenyurtta servis midibüsü kazası: 1 ölüEsenyurt'ta servis midibüsü kazası: 1 ölü#Esenyurt
ABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldıABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı#ABD
Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)Real Madrid 6 - 1 Mallorca (Benzema tarihe geçti, maç özeti)#Real Madrid
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdiBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs karantinasına girdi#Jair Bolsonaro
Son dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladıSon dakika haberi... Fed faiz kararını açıkladı#Fed
Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)Angers 0 - 0 Marsilya (Maç özeti)#Marsilya
Uzmanlar Hurriyet.com.trye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldiUzmanlar Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi: Kasım toplantısı daha önemli hale geldi#Fed
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz #Uma Thurman
HABERLERDünya Haberleri

ABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

#ABD#Pfizer#Koronavirüs
ABD’de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun ABD’de onaylandığı bildirildi.

Haberin Devamı

AA / ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Pfizer#Koronavirüs