ABD'de peş peşe uyarılar: Kar fırtınası 'Bomba kasırgasına' dönüştürebilir

İşte o görüntüler ABD'de kar yağışı hayatı felç etti Haberin Tüm Görselleri

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta ABD'nin doğu yakasını etki altına alan yoğun kar yağışı bugünlerde etkisini Batı kesimde de sürdürüyor. Ülkedeki kar fırtınası bir çok eyaleti etkilerken, New York'ta etkili olan yağışın bugün hızlı hareket eden bir fırtınaya dönüşmesi ve kar kalınlığının 15 cm'yi bulması bekleniyor.

100 MİLYON AMERİKALIYA UYARI! 2200 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Ülke genelinde 100 milyona kadar Amerikalı, aşırı hava koşulları nedeniyle uyarı altına alındı. Şimdiye kadar 2.200 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

OHAL İLAN EDİLDİ, BOMBA KASIRGASINA DÖNÜŞEBİLİR

New Jersey Valisi Phil Murphy, fırtına ilerledikçe artması beklenen kar yağışı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Yağışlar New England kıyılarında güçlenirken, basınçtaki hızlı bir düşüş büyük sağanaklar ve kuvvetli rüzgarları beraberinde getirip durumu bir 'bomba kasırgasına' dönüştürebilir.



Haberin Devamı

Richmond, Virginia ve Washington DC arasındaki I-95 koridoru boyunca yoğun kar yağışından birkaç gün sonra, sürücüleri 24 saatten fazla mahsur bıraktı. Uzmanlar önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla trafik cehennemi yaşanabileceği konusunda uyarıyor



Bugün, Oregon, Montana, Idaho, Washington Eyaleti, Wyoming, Batı Virginia, New York ve Maine'in çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Seattle'daki Ulusal Çığ Merkezi, Cascade Dağları, Olimpik Ulusal Park ve Hood Dağı'nda büyük çığların düşebileceği konusunda uyardı.



New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere Doğu Yakası'ndaki birçok eyalette de sürücüler için "Kar Fırtınası" uyarısı yapıldı ve trafikte yaşanacak problem için dikkatli olunması istendi.

Haberin Devamı

Ülkenin kar yağışından etkilenen bölgelerinde faaliyet gösteren Kovid-19 test ve aşı merkezleri de yoğun kar yağışı nedeniyle faaliyet göstermeyeceğini duyurdu.

Gözden Kaçmasın Yoğun kar hayatı felç etti! Polis canını zor kurtardı Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR