ABD'de özel jet düştü: Kurtulan olmadı

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ABD’nin Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), dün düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğrularken, yetkililer hayatta kalan olmadığını belirtti.

Kaynak: Facebook / Fighting Crime News and Who's Wanted

Yetkililer, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.