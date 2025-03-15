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ABD'de özel jet düştü: Kurtulan olmadı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Özel Jet#Kaza
ABDde özel jet düştü: Kurtulan olmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 11:57

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir özel jet, Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında düştü. Özel jetin içerisinde 2 kişinin bulunduğu kaydedilirken kazada kurtulan olmadığı bildirildi.

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ABD’nin Kuzey Carolina’daki Pitt-Greenville Havalimanı yakınlarında özel bir jet düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), dün düşen uçakta iki kişinin bulunduğunu doğrularken, yetkililer hayatta kalan olmadığını belirtti.

ABDde özel jet düştü: Kurtulan olmadı

Kaynak: Facebook / Fighting Crime News and Who's Wanted

Yetkililer, kazaya karışan uçağın Beechcraft Bonanza modelinde olduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili detaylı soruşturma devam ederken, yetkililer uçağın düşmesine neden olan faktörleri belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

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#ABD#Özel Jet#Kaza

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