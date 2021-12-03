ABD'de Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

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ABD'de California, Colorado, Minnesota, New York ve Hawaii'de toplam 10 Omicron varyantı vakasına rastlandı. Başkan Joe Biden Omicron vakalarının artması üzerine seyahat önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Biden Maryland'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Bu varyantla bilimin yardımıyla ve hızla baş edeceğiz. Kaos ve kafa karışıklığına yer yok" dedi.

Güncellenen Kovid-19 önlemleri uyarınca gelecek haftadan itibaren başka ülkelerden ABD'ye dönecek olan Amerikan vatandaşlarının, iki doz aşılı olsalar da, yola çıkmadan bir gün önce PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Yakın geçmişte Kovid hastası olanlar ise PCR testi sonucu yerine "iyileştiklerini kanıtlayan" belgeler gösterebilecek.

Uçaklar, trenler ve otobüslerde uygulanan maske zorunluluğu da Mart ayı ortasına kadar uzatılacak.

Halka, evde yapılabilecek bedava ve bedeli sigorta tarafından karşılanan koronavirüs testleri dağıtılacak.

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Kış aylarında Kovid salgınının yeniden yaygınlaşabileceği uyarıları yapılırken, ABD yönetimi bütün yetişkinlere "hatırlatıcı aşı" diye de anılan ilave doz aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

YÜZLERCE 'AİLE AŞI KLİNİĞİ' AÇILACAK

ABD'de şu ana kadar 40 milyon kişi 3. doz Kovid aşılarını oldu.

Biden ise henüz 3. doz Kovid aşılarını olmayan 100 milyon yetişkinin daha bulunduğunu hatırlattı.

ABD'de yetişkinlerin 3. dozları dışında çocuklar ve gençler arasında aşılamayı hızlandırmak için ülkenin dört bir yanında yüzlerce "aile aşı kliniği" açılacak.

Yetkililer özel sağlık sigortası sağlayan kuruluşların 150 milyon müşterisine evlerde yapılabilecek Kovid testlerinin ücretini iade etmekle yükümlü olduğunu 50 milyon testin de sağlık sigortası olmayanlara sağlık merkezleri ve kırsal bölgelerdeki sağlık ocakları tarafından bedava ulaştırılacağını söylüyorlar.

Ama sigorta şirketleri, müşterilerinin satın aldığı testleri ancak Ocak ayından itibaren yani Noel ve Yılbaşı dolayısıyla temas ve seyahatin artacağı önümüzdeki bir aydan sonra başlayacak.

ABD, Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeden seyahati yasaklayan ülkeler arasında.

Sağlık uzmanları seyahat yasaklarının kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor.