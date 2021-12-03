ABD'de Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Önce Pjanic şimdi de Ronaldo Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldıÖnce Pjanic şimdi de Ronaldo! Soruşturma büyüyor... Telefon konuşmasındaki gizli belgeye ulaşıldı#Juventus
Uzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicrondan korumuyorUzmanlar noktayı koydu: Ne yazık ki Omicron'dan korumuyor!#Omicron
Bakan Akardan Suriyeye Hatay tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görürBakan Akar'dan Suriye'ye 'Hatay' tepkisi: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür#MSB
Hazırlıklarını tamamladık diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı'Hazırlıklarını tamamladık' diyerek duyurdu: Engellilerle ilgili 3 ayrı eylem planı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Sınırda savaş kapıda Saldırı tarihi verdilerSınırda savaş kapıda! Saldırı tarihi verdiler #Ukrayna
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Yasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlarYasak aşk pahalıya patladı: Özel görüntüleri saklaması için para yağdırmışlar#İspanya Kralı Felipe
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

#Omicron#ABD#Koronavirüs Önlemleri
ABDde Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

Dünyayı saran Omicron paniği ABD'ye sıçradı. Ülkede Omicron vakaları artışa geçerken Biden bir dizi yeni önlemle yasakları sıkılaştırmaya gideceklerinin sinyalini verdi.

Haberin Devamı

ABD'de California, Colorado, Minnesota, New York ve Hawaii'de toplam 10 Omicron varyantı vakasına rastlandı. Başkan Joe Biden Omicron vakalarının artması üzerine seyahat önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı.

Biden Maryland'daki Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Bu varyantla bilimin yardımıyla ve hızla baş edeceğiz. Kaos ve kafa karışıklığına yer yok" dedi.

Güncellenen Kovid-19 önlemleri uyarınca gelecek haftadan itibaren başka ülkelerden ABD'ye dönecek olan Amerikan vatandaşlarının, iki doz aşılı olsalar da, yola çıkmadan bir gün önce PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Yakın geçmişte Kovid hastası olanlar ise PCR testi sonucu yerine "iyileştiklerini kanıtlayan" belgeler gösterebilecek.

Uçaklar, trenler ve otobüslerde uygulanan maske zorunluluğu da Mart ayı ortasına kadar uzatılacak.

Halka, evde yapılabilecek bedava ve bedeli sigorta tarafından karşılanan koronavirüs testleri dağıtılacak.

Haberin Devamı

ABDde Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

Kış aylarında Kovid salgınının yeniden yaygınlaşabileceği uyarıları yapılırken, ABD yönetimi bütün yetişkinlere "hatırlatıcı aşı" diye de anılan ilave doz aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

YÜZLERCE 'AİLE AŞI KLİNİĞİ' AÇILACAK

ABD'de şu ana kadar 40 milyon kişi 3. doz Kovid aşılarını oldu.

Biden ise henüz 3. doz Kovid aşılarını olmayan 100 milyon yetişkinin daha bulunduğunu hatırlattı.

ABD'de yetişkinlerin 3. dozları dışında çocuklar ve gençler arasında aşılamayı hızlandırmak için ülkenin dört bir yanında yüzlerce "aile aşı kliniği" açılacak.

Yetkililer özel sağlık sigortası sağlayan kuruluşların 150 milyon müşterisine evlerde yapılabilecek Kovid testlerinin ücretini iade etmekle yükümlü olduğunu 50 milyon testin de sağlık sigortası olmayanlara sağlık merkezleri ve kırsal bölgelerdeki sağlık ocakları tarafından bedava ulaştırılacağını söylüyorlar.

ABDde Omicron vakaları artıyor: Biden önlemleri sıkılaştırıyor

Ama sigorta şirketleri, müşterilerinin satın aldığı testleri ancak Ocak ayından itibaren yani Noel ve Yılbaşı dolayısıyla temas ve seyahatin artacağı önümüzdeki bir aydan sonra başlayacak.

ABD, Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra Afrika'nın güneyindeki 8 ülkeden seyahati yasaklayan ülkeler arasında.

Sağlık uzmanları seyahat yasaklarının kendilerine yeni varyanta karşı önlem almak için zaman kazandıracağını söylüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#ABD#Koronavirüs Önlemleri

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları