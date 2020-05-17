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NEW YORK (AA)
Haber Giriş: 17.05.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

ABD’de ölen Türk vatandaşıyla ilgili şok iddia

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ABD’de ölen Türk vatandaşıyla ilgili şok iddia
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ABD'de Türk vatandaşının geç tanı konulduğu için Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği iddia edildi. Annesi vefat eden iş adamı Ali Rıza Doğan "Annemin ilk iki testi negatif çıkmış, iki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı" dedi.

ABD'de Türk vatandaşının doğru tanı konulmakta geç kalındığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

New York’ta yıllardır restoran işleten, 74 yaşındaki annesi Kıymet Doğan'ı kaybeden Ali Rıza Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ilk iki Kovid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, "İki hafta sonra üçüncü test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulmuştu. Yanlış tanı dolayısıyla doğru tedavinin uygulanmasında çok geç kalındı." diye konuştu. 

Türk toplumu arasında ''Ali Baba'' diye tanınan iş adamı Doğan'ın Hackensack Hastanesinde bir ay süren tedaviye rağmen yaşamını yitiren annesi Kıymet Doğan'ın cenazesi, aile arasında yapılacak merasimden sonra New Jersey’de defnedilecek.

Salgın nedeniyle ABD'de şimdiye kadar hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının en az 24 olduğu tahmin ediliyor.

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