ABD’de okula saldırı: 3 ölü… Uzun namlulu silahla ‘İsrail düşmeli’ mesajı

Haberin Devamı

Saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti, 14’ü çocuk 17 kişi de yaralandı. Saldırganın 23 yaşında Robin Westman adlı bir genç olduğu ve ele geçirilen uzun namlulu silahında “İsrail düşmeli” şeklinde bir yazı olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, okula yönelik silahlı saldırının yerel saatle 10.15 civarında gerçekleştiğini duyurdu.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Annunciation Katolik Okulu'nda sabah saatlerinde düzenlenen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktararak "Polis, olay yerinde. Bu korkunç şiddet eylemiyle gölgelenen, okulların açıldığı ilk haftada çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada saldırganın ele geçirilen başka bir silahında da “Kill Donald Trump” yani “Donald Trump’ı öldür” yazılı olduğu ortaya çıktı. Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara, kilisedeki ayin sırasında içeride onlarca çocuğun bulunduğunu belirterek basın toplantısı sırasında, saldırganın nasıl öldüğü yönünde bir soru üzerine, “Otoparkta kendi hayatına son verdiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TRUMP YAS İLAN ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, hayatını kaybedenler anısına ülke genelinde bayraklar 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirildi.

Trump, Truth Social hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendisinin bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hızlı bir şekilde müdahale etti ve olay yerine intikal etti. Bu olaydan etkilenen herkes için birlikte dua edelim" ifadesini kullandı.

23 yaşındaki saldırgan Robin Westman

2 ÇOCUK ÖLDÜ

Minneapolis Polis Departmanı Şefi Brain O'hara, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, saldırıda 8 ve 10 yaşında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 14'ü çocuk 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

O'Hara, yaralılar arasında iki çocuğun durumunun kritik olduğunu belirterek saldırgana ilişkin de "Bu korkak saldırıdan sonra kilisenin arkasında kendi hayatına son verdi" ifadesini kullandı.

Minneapolis'in "akıl almaz bir trajedi" yaşadığını vurgulayan O'Hara, okul çocuklarının kilisede ayin yaptığı sırada saldırganın binanın dışından yaklaşarak pencerelerden uzun namlulu silahla ateş etmeye başladığını aktardı.

'MASUM ÇOCUKLARA KARŞI KASITLI BİR ŞİDDET EYLEMİYDİ'

O'Hara, "Saldırgan uzun namlulu silah, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyordu. Bu, masum çocuklara ve diğer insanlara karşı kasıtlı bir şiddet eylemiydi. Çocuklarla dolu bir kiliseye ateş açmanın katıksız zulmünü ve korkaklığını aklın kavraması kesinlikle zor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Saldırganın 20'li yaşların başında siyah kıyafetler giyinmiş bir erkek olduğunu söyleyen O'Hara, suç geçmişi, okulla bağlantısı olup olmadığı ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği gibi sorular için de soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

Yaralıların kaldırıldığı Hennepin Hastanesi acil doktoru Thomas Wyatt da yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu açıklamasını yaptı.