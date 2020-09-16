MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı
GeriDünya ABD'de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 22:52 | Son Güncelleme:

ABD'de okul yönetimi toplantısında maske takmayı reddeden kişi polis eşliğinde çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD'de okul yönetiminin toplantısına maskesiz giren Reed Bender adlı kişi, polis tarafından yaka paça dışarı atıldı.

Olay, ABD'nin South Dakota eyaletinde bulunan Mitchell şehrindeki bir okulda meydana geldi. Reed Bender isimli kişi, okul yönetim kurulu toplantısı sırasında bina içinde maske takılmasının zorunlu olmasına rağmen maske takmayı reddetti. Bender?a maske takması ya da binayı terk etmesi konusunda uyarı yapıldı. Bender'ın maske takmayı reddetmesi üzerine kurulun durumu polise ihbar etti.

POLİS ŞOK TABANCASINI ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis memurları Bender'ı maskeyi takması konusunda uyarıda bulundu. Polisler, uyarıyı da dikkate almayan Bender ile tartışmaya başladı. Polis, Bender'ı salonu terk etmeyi reddetmesinin arından kollarına girerek, sürükledi. Daha sonra memurlardan birinin şok tabancası tehdidi karşısında Bender'ın direnmeyi bıraktığı ve polis memurları eşliğinde salonu terk etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle