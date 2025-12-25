ABD’de Noel öncesi fırtına alarmı

Haberin Devamı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco Körfez Bölgesi’ni etkisi altına alan atmosferik nehir kaynaklı yoğun yağış hayatı felç etti. Yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı San Francisco Belediye Binası kapatılırken araçlar yolda mahsur kaldı. Meteoroloji uzmanları, eyaletin güney kısımlarını ise fırtına, kar ve şiddetli yağışlara karşı uyardı. Şiddetli hava olaylarının bir müddet devam edeceği öğrenildi. Öte yandan hafta sonu Kuzey California’da aşırı yağıştan dolayı meydan gelen selde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Fırtına ve kar uyarısı sonrası halk, marketlere akın etti.

‘TEYAKKUZDA OLUN’ ÇAĞRISI



Meteoroloji yetkilileri, güney bölümü için ‘yüksek sel’ alarmı yayınladı. Los Angeles’taki Ulusal Hava Servisi de sel baskınlarının yanı sıra toprak kaymaları meydana gelebileceğini belirtti. Servis, “Beklenen çok tehlikeli bir fırtına. Noel arifesi ya da Noel günü seyahat edecek herkes dikkatli olmalı” uyarsını yaptı. Bölgede 5 Şubat 2024’ten beri şiddetli sel yaşanmadığını belirten yetkililer, özellile Los Angeles, San Bernardino, Ventura ve Santa Barbara bölgelerinde yaşayan yaklaşık altı milyon insana ‘teyakkuz halinde olun’ çağrısında bulundu. Söz konusu tarihte meydana gelen selde iki kişi ölmüş, yüzden fazla da toprak kayması yaşanmıştı.

Şiddetli yağmur nedeniyle evlerini su basanlar tahliye edildi.