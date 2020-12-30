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ABD, (DHA) -
Haber Giriş: 30.12.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

ABD'de Noel gecesi kan donduran olay! Koronavirüslü eşini uykusunda öldürdü, intihar etti

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ABD'de Noel gecesi kan donduran olay! Koronavirüslü eşini uykusunda öldürdü, intihar etti
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ABD'nin Connecticut eyaletinde Noel gecesi kan donduran bir olay yaşandı. Avukat avukat John Liquori, evde koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören eşi Cindy Liquori’yi uykusunda silahla vurarak öldürdü. Liquori daha sonra yataktaki eşinin yanına uzanıp intihar etti.

Connecticut eyaletinde Noel gecesi, 59 yaşındaki avukat John Liquori, evde koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki eşi Cindy Liquori’yi uyurken silahla vurarak öldürdü. Liquori, ardından yataktaki eşinin yanına uzanıp, aynı silahla intihar etti.

ANNESİNİN EVİNDE ÖLDÜRDÜ

Cindy Liquori’nin annesi Claire Palmer'ın da koronavirüs olduğu ve yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Liquori’nin annesinin köpeğine bakmak için annesinin evinde kaldığı öğrenildi.

John Liquori’nin, öncesinde öldürdüğü eşi Cindy’nin kardeşi Lampson Palmer’ı arayarak köpeği almasını istediği belirtildi. Eve giden Lampson'un, çiftin cesetleriyle karşılaştığı ifade edildi.

Evde en az 2 adet silahın bulunduğu ifade edilirken, olayın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

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