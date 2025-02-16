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ABD'de New Jersey'de uzun yıllardır polislik yapan Türk'e şeflik görevi

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#ABD#New Jersey#Türk Polis Şefi
ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 11:50

ABD'nin New Jersey eyaletinde uzun yıllardan beri polislik yapan Türk Yakup Zoklu, polis şefliği görevine atandı. Fatih Karabıyık, gösterdiği kahramanca müdahale ile bir insanın hayatını kurtar

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ABD'de Türklerin yoğun olduğu bölgelerden New Jersey'de yaşayan Zoklu, düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

Cliffside Park Polis Şefi olarak duygularını anlatan Zoklu, "Hep polis olmak istiyordum. Bizde polis şefi olmak önemli bir başarıdır, özellikle de benim gibi Türkiye'de doğmuş biri için." ifadelerini kullandı.

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ABD YOLCULUĞU BÖYLE BAŞLAMIŞ

Ailesiyle 7 yaşındayken ABD'ye geldiğini belirten Zoklu, "Buraya ikinci sınıfta geldim. Annem Mardinli, babam Diyarbakırlı. İstanbul'da doğdum ve yolculuk o zaman başladı." dedi.

ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi

Liseden mezun olduktan sonra St. Peter's Üniversitesinde lisans eğitimini, Fairleigh Dickinson Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamlayıp kolluk kuvvetlerine katıldığını anlatan Zoklu, polis şefliği görevine resmen 4 Şubat'ta atandığını ifade etti.
ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi

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'DEPARTMANA LİDERLİK EDECEĞİM'

Zoklu, "Bu, büyük bir onur. Hem sorumluluklar hem de zorluklarla dolu önemli bir başarı. Topluma hizmet etmekten ve toplumu korumaktan onur duyarken aynı zamanda adalet ve kamu güvenliğini sağlamak için bu departmana liderlik edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

New Jersey'de büyük bir Türk toplumunun olduğunu ve her durumda Türk toplumuyla güçlü dayanışma içinde bulunduğunu belirten Zoklu, amacının tüm topluma en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu vurguladı.

ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi

İstanbul’da 1985 yılında Diyarbakırlı baba ile Mardinli anneden dünyaya gelen ve 7 yaşında ailesiyle ABD’ye göç eden Zoklu, New Jersey’de ilk Süryani Türk polis memuru olmuştu.

ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi
Zoklu, ABD'deki sayılı Türk polis şefleri arasında yer alıyor.
ABDde New Jerseyde uzun yıllardır polislik yapan Türke şeflik görevi

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#ABD#New Jersey#Türk Polis Şefi

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