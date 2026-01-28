×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de nefes kesen kovalamaca: Saldırgan helikoptere ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Sınır Devriyesi#Arizona
ABDde nefes kesen kovalamaca: Saldırgan helikoptere ateş açtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 11:19

ABD'nin Meksika sınırı civarında trafik kontrolü esnasında bir şahıs polislerden aracıyla kaçmaya çalıştı. Sınır Devriyesi helikopterine ateş açtığı belirtilen kişi, vurularak yaralandı.

Haberin Devamı

Yetkililer, Arizona eyaletinin Pima ilçesine bağlı Arivaca kenti yakınlarında trafik kontrolü esnasında bir kişinin aracıyla kaçarak Sınır Devriyesi helikopterine ateş açtığını ileri sürdü.

Kaçan kişiye karşılık veren Sınır Devriyesi ajanının 34 yaşındaki şüpheliyi vurarak yaraladığını aktaran yetkililer, bu kişinin hastaneye kaldırıldığı ve halihazırda durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Pima İlçe Şerifi Chris Nanos, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, ateş açan Sınır Devriyesi ajanının "yasalara uygun davrandığına" inandığını söyledi.

Olaydan önce polis memurlarının aynı aracı durdurmaya çalıştığını ancak araçtakilerin kaçtığını belirten Nanos, "Soruşturma hala devam ediyor. Başka şeyler de ortaya çıkabilir." dedi.

Gözden KaçmasınABD Temsilciler Meclisi üyesi Omara şırıngalı saldırıABD Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a şırıngalı saldırıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKuzey Koreden yeni test: Hedefi tam isabetle vurduKuzey Kore'den yeni test: Hedefi tam isabetle vurduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Sınır Devriyesi#Arizona

BAKMADAN GEÇME!