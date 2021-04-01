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Dünya
DHA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

ABD'de Moderna aşısı şoku: İki dozdan sonra Kovid-19'a yakalandı!

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ABD'de Moderna aşısı şoku: İki dozdan sonra Kovid-19'a yakalandı!

Koronavirüs salgınına karşı en büyük silahımız olan aşılar dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başladı. Öte yandan özellikle ikinci doz aşıdan sonra Kovid-19'a karşı koruma sağladığı düşünülen aşılarla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. ABD'li Melanie Rosen adlı kadın da buna son örnek olarak gündemde...

ABD’nin New York kentinde yaşayan Melanie Rosen, Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu aldıktan bir ay sonra virüse yakalandı.

ABD’nin New York kentinin Long Island bölgesinde yaşayan Melanie Rosen, Amerikan menşeli ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu aldıktan bir ay sonra Kovid-19'a yakalandı. Yerel medyaya konuşan Rosen, katıldığı bir cenaze töreninin ardından virüse yakalandığını açıkladı. Rosen, cenaze evinde yaklaşık 90 dakika boyunca maskesiz bulunduğunu ifade etti.

ABDde Moderna aşısı şoku: İki dozdan sonra Kovid-19a yakalandı
"ŞAŞKINA DÖNDÜM, POZİTİF ÇIKTI"

“Orada yaklaşık bir buçuk saat kadar maskesiz bulundum. Yaklaşık 10 aile bireyi vardı ve hepsine tek tek sarıldım” diyen Rosen, "Cenazeden birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterdi. Benimle birlikte 3 kişinin de testi pozitif çıktı" dedi.

Şaşkına döndüğünü ifade eden Rosen, "İki doz aşı olmama rağmen koronavirüse yakalanmama anlam veremiyorum" dedi.

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"İKİ DOZ AŞI OLANLAR TEDBİRE DEVAM ETMELİ"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamada, tamamen aşılanmış kişilerin halka açık yerlerde maske takma, sosyal mesafe gibi tedbirlere uymaya devam etmesi tavsiyesinde bulundu. Öte yandan, ABD’nin Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, tamamen aşılanmalarına rağmen 102 kişide koronavirüs tespit edildiğini ve incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

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