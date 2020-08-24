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DHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

ABD'de Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu

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ABD'de Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu
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ABD'de 3 Kasım 2020’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti, halihazırdaki ABD Başkanı Yardımcısı olan Mike Pence'i yeniden başkan yardımcılığı için aday gösterdiğini duyurdu.

ABD’de 3 Kasım 2020’de gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti Mike Pence'i yeniden aday gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Mike Pence için Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in karşısında durabilecek kabiliyete sahip olduğunu söylemişti.

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