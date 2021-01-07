MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi
GeriDünya ABD'de meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

ABD'de meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi
Abone Olgoogle-news

ABD'de meydana gelen kanlı Kongre baskınına tepkiler çığ gibi büyüdü. 4 kişinin yaşamını yitirdiği baskın dünya basınında da geniş yer buldu. Dünya basını olayları, 'Trump ayaklanmayı ateşledi, Darbe günü ve Ateşten Şeytan' başlıklarıyla duyurdu. Öte yandan en sert başlıklardan birini ise İngiliz Daily Mail gazetesinin attığı görüldü gazete okuyucularına olayı 'Trump'ın nefretli ayaktakımı Kongre binasını bastı.' diyerek duyurdu.

WASHINGTON POST: KARA PROPAGANDA

Washington Post, Kongre binasının önünün barikatlarla çevrildiği bir fotoğraf üzerine, Trump çetesi Kongre Binasını bastı başlığını kullandı. Washington Post Haber Müdürü Dan Balz, demokrasinin ayaklar altına alındığının altını çizerek, Dünyanın en demokratik ülkesinde özgür ve adil seçimlerin kutlanılması gerekirken, Çarşamba günü bir başkanın iki ay süresince yalanlarla kara propaganda yapmasının tahmin edilebilir sonuçlarının yaşandığı gün olarak hatırlanacak ifadelerini kullandı.

THE GURDIAN: TRUMP YANLISI ÇETELER ABD BAŞKENTİNDE KAOS YARATTI

İngiliz medyasından The Guardian, Kongre binası içinde Trump yanlısı bir kişinin bayrak sallayan fotoğraflarıyla birlikte, Trump yanlısı çeteler ABD başkentinde kaos yarattı başlığıyla gelişmeleri okurlarına aktardı.

ALMAN MEDYASI: DEHŞET VERİCİ

Almanya’nın yüksek tirajlı günlük gazetesi Die Welt de baskın olaylarını 'Rahatsız edici, üzücü, dehşet verici sahneler' başlığı atarken, Nijerya'da yayın yapan Tribune 'Trump destekçileri ABD demokrasisini kirletiyor.' dedi.

LE MONDE: AYAKLANMA BAŞKANI

Arjantin’in önde gelen günlük gazetesi Clarin’deki bir yorumcu, 6 Ocak ABD Kongre baskını olaylarını "Donald Trump’ın ’yanmış toprak’ mirası" olarak nitelendirdi.

Fransız Le Figaro’nun bir köşe yazısı ise "Narsisizm tüm haysiyete hakim, kurumları taciz ediyor, demokrasiyi ayaklar altına alıyor, kendi kampını bölüyor" yorumunu yaptı.

Fransız Le Monde gazetesinde yer alan manşette Trump Ayaklanma başkanı" ismiyle verilirken Mısır’daki MBC Misr TV’den bir uzman, "Trump’ın bu kargaşadan sonra yargılanmasını bekliyorum ABD artık kelimenin tam anlamıyla bir süper güç değil" dedi.

RUS MEDYASI: KONGRE BİNASINA SALDIRI

Rossiya 24 haber kanalı, "Kongre Binası’na Saldırı" başlığı dışında hiçbir yorum yapmadan şiddet sahnelerini yayınlarken, Rossiya 1, "bugünkü olayların büyük ölçüde nedeni" olan ABD demokrasi sistemi olduğunu söyledi.

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi 'Trump'ın nefretli ayaktakımı Kongre binasını bastı' başlığı attı.

ABDde meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi

BU HABERLER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD’de son dakika gelişmeleri: ABDde neden karıştı, neler oluyor
ABD’de son dakika gelişmeleri: ABD'de neden karıştı, neler oluyor?
Merkelden ABDde yaşanan Kongre baskınına sert kınama
Merkel'den ABD'de yaşanan Kongre baskınına sert kınama!
ABD’de meydana gelen kanlı kongre baskınında rol oynayan şahısların kimlikleri ortaya çıktı
ABD’de meydana gelen kanlı kongre baskınında rol oynayan şahısların kimlikleri ortaya çıktı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle