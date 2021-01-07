ABD'de meydana gelen kanlı baskına dünya basını böyle tepki gösterdi

WASHINGTON POST: KARA PROPAGANDA



Washington Post, Kongre binasının önünün barikatlarla çevrildiği bir fotoğraf üzerine, Trump çetesi Kongre Binasını bastı başlığını kullandı. Washington Post Haber Müdürü Dan Balz, demokrasinin ayaklar altına alındığının altını çizerek, Dünyanın en demokratik ülkesinde özgür ve adil seçimlerin kutlanılması gerekirken, Çarşamba günü bir başkanın iki ay süresince yalanlarla kara propaganda yapmasının tahmin edilebilir sonuçlarının yaşandığı gün olarak hatırlanacak ifadelerini kullandı.



THE GURDIAN: TRUMP YANLISI ÇETELER ABD BAŞKENTİNDE KAOS YARATTI



İngiliz medyasından The Guardian, Kongre binası içinde Trump yanlısı bir kişinin bayrak sallayan fotoğraflarıyla birlikte, Trump yanlısı çeteler ABD başkentinde kaos yarattı başlığıyla gelişmeleri okurlarına aktardı.



ALMAN MEDYASI: DEHŞET VERİCİ



Almanya’nın yüksek tirajlı günlük gazetesi Die Welt de baskın olaylarını 'Rahatsız edici, üzücü, dehşet verici sahneler' başlığı atarken, Nijerya'da yayın yapan Tribune 'Trump destekçileri ABD demokrasisini kirletiyor.' dedi.



LE MONDE: AYAKLANMA BAŞKANI



Arjantin’in önde gelen günlük gazetesi Clarin’deki bir yorumcu, 6 Ocak ABD Kongre baskını olaylarını "Donald Trump’ın ’yanmış toprak’ mirası" olarak nitelendirdi.



Fransız Le Figaro’nun bir köşe yazısı ise "Narsisizm tüm haysiyete hakim, kurumları taciz ediyor, demokrasiyi ayaklar altına alıyor, kendi kampını bölüyor" yorumunu yaptı.



Fransız Le Monde gazetesinde yer alan manşette Trump Ayaklanma başkanı" ismiyle verilirken Mısır’daki MBC Misr TV’den bir uzman, "Trump’ın bu kargaşadan sonra yargılanmasını bekliyorum ABD artık kelimenin tam anlamıyla bir süper güç değil" dedi.



RUS MEDYASI: KONGRE BİNASINA SALDIRI



Rossiya 24 haber kanalı, "Kongre Binası’na Saldırı" başlığı dışında hiçbir yorum yapmadan şiddet sahnelerini yayınlarken, Rossiya 1, "bugünkü olayların büyük ölçüde nedeni" olan ABD demokrasi sistemi olduğunu söyledi.



Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi 'Trump'ın nefretli ayaktakımı Kongre binasını bastı' başlığı attı.





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