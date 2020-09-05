ABD'de meteoroloji alarmı: Sıcaklık bir günde 30 derece düşecek!

Amerika Birleşik Devletleri de kuzey yarı küredeki diğer ülkeler gibi yaz mevsiminden sonbahara geçerken hala sıcak günler yaşamaya devam ediyor.

Ancak ülkedeki meteoroloji uzmanlarından gelen ilginç bir uyarı tüm gözlerin birden bire ABD'nin Colorado eyaletine, Denver şehrine çevrilmesine sebep oldu.

Meteorolojik tahminlere göre Colorado eyaletinin başkenti olan kalabalık nüfuslu şehri Denver'da hava sıcaklığı önümüzdeki haftanın ilk günlerinde bir anda 30 dereceye kadar soğuyacak, hatta bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte şehirde kar yağması da bekleniyor.

ABD ulusal Hava Tahmin Merkezi'nin açıkladığı bilgiye göre hava sıcaklığındaki ani düşüş yarın akşam başlayacak ve pazartesi günü de sürecek.

Bu ani sıcaklık azalmasıyla birlikte şehirde kar yağması da bekleniyor. Uzmanlar kar yağışının kesin olmadığını ancak yüksek yerlerde görülmesinin ve ağaçların ve çatıların üzerinde ince de olsa bir kar tabakası yaratmasının olası olduğunu söylüyorlar.

Tüm hafta sonunu 30 dereceye yaklaşan bunaltıcı sıcaklarla geçirecek olan Denver şehri 7 ve 8 Eylül günlerinde birden bire 30 derece azalacak sıcaklıkla birlikte adeta kış mevsimine ışınlanacak ve sonrasında sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine yükselecek.

ABD'li meteoroloji uzmanları Denver'da daha önce de böyle ani bir hava sıcaklığı değişimi yaşandığını, 2019 yılının Ekim ayında yine 1 günde aniden düşen hava sıcaklığı yüzünden kar yağışı görüldüğünü açıkladılar.

Denver halkı, meteoroloji uzmanları ve doğa olayı meraklıları bu ilginç hava olayını gözlemlemek için pazartesi gününü dört gözle beklemeye başladılar.