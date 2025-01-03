ABD’de mesaj gibi iki saldırı

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ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump’ın göreve başlamasına 20 günden az bir süre kalırken ülke, birbiriyle alakasız gibi görünen ama tuhaf ortak noktalar da barındıran iki ayrı saldırının şokunu yaşıyor. Diğer yandan saldırıların zamanlaması da dikkat çekici bulundu. Saldırıların, Trump’ın Suriye’de DEAŞ tehdidiyle mücadele ettiği ileri sürülen ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceğine dair bir karar vermesi beklenirken gerçekleşmesi manidar olarak değerlendirildi.

Las Vegas’taki patlamanın Donald Trump’ın otelinin önünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

PEŞ PEŞE İKİ SALDIRI

İlk saldırı yeni yılın ilk saatlerinde New Orleans’taki ünlü Bourbon Caddesi’nde gerçekleşti. 42 yaşındaki saldırgan Shamsud Din Jabbar, kiraladığı aracı yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sokaktaki kalabalığın üzerine sürdü. Araçtan inen saldırgan silahıyla çevreye ateş açtı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Saldırganın aracında DEAŞ flaması bulunduğu açıklandı. Saatler sonra gerçekleşen ikinci saldırıda ise Trump’ın Las Vegas kentindeki Trump International otelinin önünde Tesla’nın elektrikli kamyoneti Cybertruck patladı. Olayda bir kişi öldü, yedi kişi yaralandı. Ölen kişinin aracın sürücü koltuğunda oturan ve başında kurşun yarası bulunduğu tespit edilen Matthew Livelsberger olduğu belirtildi.

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Shamsud Din Jabbar

AYNI ÜSTE ÇALIŞMIŞLAR

Daha sonra yetkililerden yapılan açıklamalarla, iki olayın tek benzerliğinin peş peşe gerçekleştirilmesi olmadığı ortaya çıktı. New Orleans saldırganı Jabbar ve Las Vegas saldırganı Livelsberger’in ABD ordusunda uzun yıllar görev yaptıkları aktarıldı. Jabbar’ın 2007-2020 yılları arasında ABD ordusunda çalıştığı, Şubat 2009’dan Ocak 2010’a kadar Afganistan’da görev yaptığı ve 2020’ye kadar Bilişim Uzmanı olarak orduya hizmet verdiği açıklandı. Jabbar’ın görev süresi boyunca birden fazla hizmet madalyası da aldığı da belirtildi. 37 yaşındaki Livelsberger’in de ABD ordusunda 19 yıl boyunca Özel Kuvvetler departmanında İletişim İstihbarat Uzmanı olarak görev yaptığı ifade edildi. Livelsberger’in, Kasım 2024’ten beri ordudaki görev tanımının uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak belirtildiği, patlamanın olduğu gün ise izinli olduğu kaydedildi. Las Vegas Şerifi, Livelsberger ve Jabbar’ın California’daki Fort Bragg askeri üssünde görev yaptıklarını ancak aynı birimde olduklarına dair kayıt bulunmadığını kaydedetti. FBI dün akşam yaptığı açıklamada, iki olay arasında şu aşamada bir bağlantı olduğuna dair bir kesinlik olmadığını açıklasa da iki aracın da Turo isimli aynı araç kiralama uygulaması üzerinden kiralanması akılları karıştırdı.

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Las Vegas saldırganı Matthew Livelsberger’în başında kurşun yarası tespit edildi.

‘EĞİTİMLİ SALDIRGANLAR’

Jabbar, Afro-Amerikan bir ailenin oğlu olarak Teksas’ta dünyaya geldi. Georgia Devlet Üniversitesi’nde bilgisayar ve bilgi sistemleri okudu. Ordudan ayrıldıktan sonra kısa bir dönem emlakçılık yaptığı belirtilen Jabbar’ın bazı ekonomik sorunlar yaşadığı da iddia edildi. Jabbar’ın ayrıca iki evlilik yaptığı, eşlerinden boşandığı ve iki kız çocuğu olduğu aktarıldı. New Orleans saldırganı Jabbar’ın kardeşi tarafından Amerikan medyasına verilen röportajda ikisinin de Hıristiyan olarak büyüdüğü abisinin daha sonra Müslüman olduğu belirtildi. Diğer saldırgan Livelsberger ise Vermont’taki Norwich Üniversitesi’nde eğitim gördü. Stratejik Araştırmalar ve Savunma Analizi alanında lisans derecesi alarak en yüksek onur derecesiyle mezun oldu LinkedIn hesabına göre Dışişleri Bakanlığı’ndan Devlet Üstün Hizmet Ödülü aldı.

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MUSK BAĞLANTIYA DİKKAT ÇEKTİ

Tesla’nın sahibi Elon Musk, otelin önünde alev alan Tesla aracının patlatıldığını iddia ederek, “Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var” değerlendirmesinde bulundu. Musk ayrıca New Orleans’daki saldırıda kullanılan araç ile ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın otelinin önünde alev alan Tesla’nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

BİDEN DEAŞ’I TRUMP BİDEN’I SUÇLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da basının karşısına çıkarak New Orleans’taki saldırı hakkında açıklamada bulundu. Saldırıyı “aşağılık’ olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti. Biden, FBI’nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ’tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ flaması bulunduğunu da hatırlattı.

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‘DALGA KONUSU OLDUK’

20 Ocak’ta göreve başlayacak seçilmiş Başkan Donald Trump ise ABD’nin “tüm dünyanın alay konusu haline geldiğini” söyledi. Ülkede yaşanan saldırıları sınır sorunu ve zayıf liderliğe bağlayan Trump, “Demokratlar, ülkemizde bunların yaşanmasına izin verdikleri için utanmalılar” ifadeleriyle Biden yönetimini suçladı.