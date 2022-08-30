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ABD'de maymun çiçeği vakasından ilk ölüm gerçekleşti

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#ABD#Maymun Çiçeği#Vaka
ABDde maymun çiçeği vakasından ilk ölüm gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 21:54

ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

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ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği kaynaklı bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Teksas sağlık yetkilileri, maymun çiçeği teşhisi konan hastanın, ülkenin virüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk kişisi olduğunu belirtirken, hastanın Houston bölgesinde yaşayan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin olduğunu söyledi.

Teksas Eyalet Sağlık Yetkilisi Dr. John Hellerstedt, "Maymun çiçeği, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa veya hastalıkla uyumlu semptomları varsa, insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD şu anda dünyanın en büyük maymun çiçeği salgınıyla mücadele ediyor. CDC verilerine göre, ülke genelinde 18 binden fazla vaka bildirildi ve enfeksiyonlar artık her eyalette, Porto Riko ve Washington DC’de de doğrulandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümler daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bildirilmişti.

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#ABD#Maymun Çiçeği#Vaka

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