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ABD'de maymun çiçeği alarmı... CDC aşı kararını açıkladı

#Maymun Çiçeği#CDC#DSÖ
ABDde maymun çiçeği alarmı... CDC aşı kararını açıkladı

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünya şimdi de Maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumu CDC'den beklenen açıklama geldi. Kurum aşı kararını kamuoyu ile paylaştı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin bir haberler geliyor.

Dünya Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.

ABD'de de görülen virüs sonrası ülkenin salgın konusundaki en yetkili kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) beklenen açıklama geldi.

CDC AŞI İÇİN KARARINI VERDİ

CDC, ülkede görülen vakalardan sonra maymun çiçeğine karşı kullanılacak aşıyı piyasaya sürmeye başladığını duyurdu.

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CDC'nin Yüksek Sonuçlu Patojenler ve Patoloji Bölümü müdür yardımcısı Dr. Jennifer McQuiston, basına yaptığı açıklamada iki dozluk Jynneos aşısının (hem maymun çiçeği hem de çiçek hastalığını önlemek için lisanslı) piyasaya sürüldüğü bilgisine yer verdi.

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ABD'deki vaka sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirten McQuiston, 'İyi bir aşı stoğumuz var' dedi.

DSÖ NASIL BULAŞTIĞINI AÇIKLADI

DSÖ yetkilisi Van Kerkhove ise 'Bulaşma deriden deriye temas ile gerçekleşiyor. Şu ana kadar hastalık bulaşanlar bu durumu hafif atlatıyor' dedi.

Bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çiziyor.

Kerkhove, maymun çiçeği virüsünün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunun da altını çizdi.

SU ÇİÇEĞİ AŞISI STOKLANIYOR

Öte yandan pek çok ülke virüse karşı su çiçeği aşısı stokluyor.

BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, şimdiye kadar İngiltere'de 20 kişide maymun çiçeğine rastlandığını ve günlük vakaların arttığını söyledi.

Artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.

ABDde maymun çiçeği alarmı... CDC aşı kararını açıkladı

Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

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Küresel aşılama faaliyeti sonrasında 1980'de yeryüzünden silinen çiçek virüsü ile maymun çiçeği arasında genetik benzerlik bulunuyor.

Bu yüzden çiçek aşısı yapılan kişiler maymun çiçeğine karşı da bir miktar koruma sahibi olabiliyor.

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BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre, dikkat edilmesi gereken 5 belirti şöyle;

  • Ateş
  • Baş ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Eklem ve kas ağrıları
  • Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri
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#Maymun Çiçeği#CDC#DSÖ

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