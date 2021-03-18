ABD’de masaj salonlarına saldırı: 6’sı Asyalı 8 kişi öldü

Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından polis üç saldırının arkasında olduğu düşünülen 21 yaşındaki Robert Aaron Long isimli şüpheliyi, Atlanta’nın 240 km güneyinde kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 8 kişiden 6’sının Asya kökenli olduğu belirlendi. Saldırıların ırkçı motivasyonla yapılmış olabileceği değerlendirilse de polis, soruşturma tamamlanana kadar böyle bir bağlantı kurulamayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden da FBI incelemesi bitene kadar bu yönde bir bağlantı kurmayacağını söyledi. Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Şüphesiz Trump yönetiminin ‘Çin Virüsü’ söylemi Asya kökenli Amerikalılara yönelik tehditleri arttırmıştır” denildi.

Ülkede birçok sivil toplum kuruluşu, salgınının başlangıcından beri Asyalılara yönelik saldırıların arttığına işaret ediyordu. Bu arada şüphelinin, saldırıyı gerçekleştirdiği masaj salonlarına geçmişte sık sık gittiği öğrenildi.

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