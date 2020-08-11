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Haber Giriş: 11.08.2020 - 00:50,Son Güncelleme:

ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100 kişi gözaltına alındı

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ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100 kişi gözaltına alındı
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ABD’nin Chicago kentinde vatandaşlar lüks mağazaları yağmaladı. Polis, 100’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

ABD’de şiddet olaylarına ve protestolara her geçen gün yenisi ekleniyor. Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde polis ekipleri Pazar günü yerel saatle gece 02:30’da Englewood Mahallesi’ne bir şahsı gözaltına almak için gittiği sırada ateş açıldı.

Ateşe karşılık veren polisler 1 kişiyi yaralarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Çıkan çatışmanın ardından polisin bir çocuğu vurarak öldürdüğü iddiası üzerine yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, çıkan olaylarda şehrin alışveriş bölgesi olarak bilinen Magnificent Mile’da bulunan lüks mağazaların camlarını kırarak yağmaladı. Bazı bölgelerde ise eylemcilerin üzerine ateş açıldı. Olayların büyümesinin ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü David Brown yaptığı açıklamada, olayların gece yarısından sonra başladığını aktardı. Brown, çıkan olaylarda 100'den fazla kişinin yağma, düzensiz davranış ve farklı suçlar nedeniyle gözaltına alındığını açıklarken, 13 memurun da yaralandığını dile getirdi.

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