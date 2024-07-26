ABD’de listeria paniği: Binlerce kilo et toplatılıyor

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FSIS’in bugünkü duyurusunda hastalığa yol açan patojenik bakteri türü Listeria monocytogenes bulaştığı için et şarküteri ürünlerinin piyasadan toplatılmaya başlandığını açıklayarak “Sorun, FSIS'e Maryland Sağlık Kurumu tarafından toplanan bir numunenin L. monocytogenes için pozitif çıktığı bildirildiğinde tespit edildi” denildi.

13 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Listeria monocytogenes enfeksiyonu salgınını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve eyalet halk sağlığı kurumlarıyla birlikte çalıştığını ifade eden FSIS, dün itibariyle 13 eyalette 33 hastaneye yatış ve iki ölüm dahil olmak üzere toplamda 34 hasta tespit edildiğini belirtti. Yetkililer, listeria içeren ürünün aynı tezgahtaki diğer ürünlere bulaşma ihtimali olduğunu vurgulayarak perakende şarküterilerin tüm yiyecek ve yiyecek dışı yüzeyleri temizlemesini ve dezenfekte etmesini ve şarküterideki açık etlerin ve peynirlerin atılmasını tavsiye etti.

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Listeria monocytogenes bulaşmış gıdaların tüketimi, öncelikli olarak hamile ve 65 yaş üstü veya zayıf bağışıklık sistemine sahip kişileri etkileyen ciddi bir enfeksiyon olan Listeriosis’e neden olabilir. Listeriosis ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, ense sertliği, kafa karışıklığı, denge kaybı ve bazen ishal gibi belirtiler göstermektedir.