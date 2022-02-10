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ABD’de kuş gribi alarmı: 29 bin hindi itlaf edildi

#ABD#Kuş Gribi#Hindi
ABD’de kuş gribi alarmı: 29 bin hindi itlaf edildi

ABD’deki bir çiftlikte tespit edilen kuş gribi salgını sebebiyle 29 bin hindi itlaf edildi.

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ABD'nın Indiana eyaletinde bulunan bir hindi çiftliğinde kuş gribi (H5N1) görüldü. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), ülkede 2020’den beri ilk kez ticari bir kanatlı işletmesinde bulunan hindilerde yüksek derecede bulaşıcı olan kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, kuş gribi vakalarının ardından Çin ve Kore’nin Indiana’dan kanatlı ithalatını durdurduğu, Tayland’ın ise eyaletten gelen kanatlı eti ve yumurtalarına kısıtlama getirdiğini belirtti.

Eyalet yetkilileri, Dubois kentindeki çiftlikte bulunan yaklaşık 29 bin hindinin salgını kontrol altına almak için itlaf edildiğini ve çiftliğin de karantinaya alındığını açıkladı.

KANADA’DA DA TESPİT EDİLDİ

Kanada Gıda Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Nova Scotia eyaletinde bulunan bir kümes hayvanı sürüsünde kuş gribinin doğrulandığı ve ithalatçıların çeşitli ticaret kısıtlamalarını gündeme getirdiği belirtildi.

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#ABD#Kuş Gribi#Hindi

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