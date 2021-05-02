ABD'de kumarhanede silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'den bir silahlı saldırı haberi daha geldi. Bu sefer adres bir kumarhaneydi.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir kumarhanede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brown Polis Şefi Kevin Pawlak yaptığı açıklamada, Wisconsin'in Green Bay bölgesindeki "Oneida" isimli kumarhanede bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Pawlak, yaralının hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Saldırganın eski bir çalışan olduğu iddialarının sorulduğu pawlak, bunun ihtimal dahilinde olduğunu ancak henüz kesin bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Pawlak, ilk bulgular ışığında saldırganın kızdığı belirli bir kişiyi hedef aldığına inandıklarını, ancak kişinin o sırada kumarhanede olmadığını söyledi.

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