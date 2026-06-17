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ABD'de küçük uçak otoyola düştü: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Texas Uçak Kazası#ABD Otoyol Kazası#Uçak Kazası Kurtarma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 08:40

ABD'de Texas eyaletinin Laredo kentinde otoyola küçük uçak düştü. Sürücülerin araçlarından inerek alevler içinde kalan uçakta mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı kaydedildi. Polis, uçakta 6 kişinin bulunduğunu, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Laredo Polis Departmanı'ndan Jose Baeza, yerel saatler akşam 10 sıralarında küçük bir uçağın ABD'de Texas eyaletinde otoyola düştüğünü kaydetti.

Yetkilinin açıklamasına göre, Loop 20 otoyoluna düşen uçaktaki yolcular enkazda mahsur kaldı.

Associated Press'in (AP) haberinde, sürücülerin uçağın kokpit camlarını kırarak yolcuları kurtardığı belirtildi. Otoyol her iki yönde trafiğe kapatıldı.

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Uçağın yan yatmış halde otoyol bariyerine çarptığı ifade edildi.

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#Texas Uçak Kazası#ABD Otoyol Kazası#Uçak Kazası Kurtarma

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