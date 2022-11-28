Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de küçük uçak elektrik direğine saplandı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 10:58

ABD'nin Maryland eyaletinde enerji nakil hattında asılı kalan uçakta bulunan pilot ve yolcu gerçekleştirilen operasyonun ardından yaralı şekilde kurtarıldı.

Haberin Devamı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Montgomery ilçesinde küçük uçak enerji nakil hattına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi, yaklaşık 30 metre yüksekte asılı kalan uçakta bulunan 65 yaşındaki pilot Patrick Merkle ve 66 yaşındaki yolcu Jan Williams ile iletişim kurdu.

Operasyon kapsamında enerji nakil hattında topraklama yapan ekipler, karayolunu da trafiğe kapattı. Yerel saatle 17.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı halde bulunan pilot ile yolcu hastaneye sevk edildi.

ABDde küçük uçak elektrik direğine saplandı: 2 yaralı

Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi Başkanı Scott Goldstein operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, uçağın asılı kaldığı yerde sabit olmadığını belirtirken, "Herhangi bir hareket veya kaza anında çok daha kötü bir durumla karşılaşabilirdik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Kaza sonrası bölgede elektrik kesintileri de meydana geldi. Başkent Washington DC.'de yaklaşık 894 bin kişiye elektrik sağlayan Pepco şirketi tarafından yapılan açıklamada 120 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

ABDde küçük uçak elektrik direğine saplandı: 2 yaralı

Zararın belirlenmesi için Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi ile çalışma yürüttüklerini söyleyen Pepco, "Ekiplerin elektrik altyapısındaki çalışmalarına başlamadan önce bölgedeki durumun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Montgomery ilçesindeki okullar da elektrik kesintileri nedeniyle bugün tatil edildi. Bölgede bulunan 40'tan fazla okulda elektrik kesintisi yaşanırken, MedStar Montgomery Medikal Merkezi ve Holy Cross Hastanesi'nde de elektrik kesintileri nedeniyle bazı operasyonlar askıya alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Uçak Kazası#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen

BAKMADAN GEÇME!

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık
Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

Bütün dünya onu bir filmle tanıdı ama... 18 yıl boyunca havaalanında yaşayan adamın anlatılmamış hikayesi

#Mehran Karimi Nasseri
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin kokusuna dayanamıyorum, ne yapacağım?

#Hijyen