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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

ABD'de küçük uçak düştü... 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD'de küçük uçak düştü... 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada kurtulan olmadı.

Yute Air’e ait Piper PA-32 tipi küçük uçak, ülkenin Alaska eyaletinde bulunan Bethel’den Kipnuk şehrine uçtuğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Tuntutuliak bölgesine düşen uçakta 5 kişinin bulunduğu, kaza sonrası arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiği ancak kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.

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