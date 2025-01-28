ABD'de kriz: Sınırda sular durulmuyor... Trump'ın affettiği adamı polis öldürdü...

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ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın resmen göreve resmen başlamasının ardından aldığı kararlar sorgulanmaya başlanırken, Indiana eyaletindeki bir kişinin polis kurşunuyla öldürülmesi ve sınır devriyesinin Meksika'daki Kartel üyeleri ile çatışmaya girmesi ülkede geniş yankı uyandırdı.

New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Matthew Huttle, trafikte kendisini durduran polis ile yaşadığı tartışma sonrası polis kurşunuyla öldürüldü.

42 yaşındaki Huttle'ın, tartışmanın başlamasının ardından kendisini tutuklamaya çalışmaya çalışan polise direnmesi ve mukavemet göstermesi nedeniyle öldüğü bildirildi.

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Huttle'ın "ateşli silah bulundurduğunu" açıklayan polis, Huttle'ın neden tutuklandığı da dahil olmak üzere vurulma olayına dair daha fazla bilgi vermedi.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, “Şüpheli ile polis memuru arasında bir tartışma yaşandı ve bunun sonucunda polis memuru silahını ateşleyerek şüpheliyi ölümcül bir şekilde yaraladı” denildi.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken Huttle'ı vurarak öldüren polisin idari izne çıkartıldığı ifade edildi.

6 Ocak 2021'deki Kongre Baskını'nda yer alması nedeniyle 6 ay hapis yatan Huttle, Trump'ın çıkardığı aftan yararlanan 1500 kişi arasında yer alıyordu.

2021 yılındaki Kongre Binası'ndaki baskına amcasıyla birlikte katılan Huttle, 16 dakika boyunca binanın içinden video kaydetti. Savunma avukatı Andrew Hemmer, Huttle'ı “Herhangi bir siyasi davaya gerçekten inanan biri değil” diyerek savunurken Huttle kendisini "tarihi bir an olacağını düşündüğüm için oradaydım" sözlerini sarf etti.

SINIRDA ÇATIŞMA

ABD'nin göçmenleri ülkeye almama kararının ardından sınırda yeni gelişmeler yaşandı.

Yetkililer, bir grup göçmenin ABD'ye yasadışı yollardan girmeye çalıştığını bildirirken, şüpheli Meksikalı kartel üyelerinin ABD sınır devriyesi ile çatışmaya girdiğini bildirdi.

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Gümrük ve Sınır Korumadan yapılan açıklamada, olayların Teksas sınırı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi. Ancak çatışmalara ilişkin detay verilmedi.

Fox News'in kolluk kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, bir grup göçmen Rio Grande'yi geçmeye çalışırken kartel üyeleri ateş açmaya başladı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, sınır devriyesinin hızla ateşe karşılık verdiğini vurguladı.

Teğmen Chris Olivarez, çatışmanın ardından Meksika'dan kaçan ve ABD ile Meksika arasındaki bir adaya sığınan silahlı kişilerin yakalandığını bildirdi.

Olivarez, “Teksas Eyaleti bölgeyi yakından izlemeye devam edecek ve kolluk kuvvetleri ortaklarımıza ve anavatana yönelik ulus ötesi tehditleri önlemek için mevcut tüm kaynakları kullanacaktır” dedi.