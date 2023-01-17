Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de kriz büyüyor... New York'un Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adams'tan Biden'a gönderme: Kimse koordine etmiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Eric Adams#New York#ABD
ABDde kriz büyüyor... New Yorkun Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adamstan Bidena gönderme: Kimse koordine etmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 13:27

ABD New York'un Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözlerini konuşuyor. Kentteki son durum ile ilgili itiraf gibi bir açıklamaya imza atan Adams'ın krizin adını koydu.

Haberin Devamı

ABD'de gündem ülkenin ticaretinin kalbi New York'un Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözleri.

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams kentteki son duruma dair itiraf gibi açıklamalara imza atmış ve kent için 'kırılma noktasında' benzetmesinde bulunmuştu.

New York'a her gün ortalama 400 sığınmacı geldiğini belirten Adams faturayı ABD Başkanı Biden'a kesti.

Gözden Kaçmasın

Almanyadan Rusyayı kızdıracak hamle... Putin resmen küplere binecekAlmanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle... Putin resmen küplere binecek!Haberi görüntüle

TEK KELİME İLE ÖZETLEDİ: FELAKET

New York Post'ta yer alan habere göre, Adams, ABD'nin güney sınırının kriz içinde olduğunu belirtti. Adams yaşananları 'felaket' diyerek özetledi

Gazete 'Kimse bu ulusal çabayı koordine etmiyor' diyen Adams'ın Biden'ın göçmen politikasını hedef aldığını yazdı.

Adams, 80 yaşındaki Biden ile de görüşmek isteyip istemediği konusundaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Gözden Kaçmasın

ABD peş peşe silahlı saldırılarla sarsıldıABD peş peşe silahlı saldırılarla sarsıldı!Haberi görüntüle

Adams ayrıca bu hafta ABD Belediye Başkanları Konferansı'na katılacağını ve 'gerçek bir strateji' geliştirmek üzere başkent Washington, DC'ye gideceğini açıkladı.

Haberin Devamı

FEMA'YA DA ÇATTI: BU ONLARIN İŞİ

Göçmen krizi ile başa çıkabilmek adına 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Adams, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) henüz bir adım atmadığının altını çizdi.

Adams, 'FEMA'nın hız kazanması gerekiyor. Bu onların işi' sözleri ile ajansı eleştirdi.

Gözden Kaçmasın

Aşıda yan etki tartışmasına son noktayı koydular... CDC sonuçları açıkladıAşıda yan etki tartışmasına son noktayı koydular... CDC sonuçları açıkladı!Haberi görüntüle

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu göçmenlerin birçoğunun New York'a ulaşmasına sınır eyaletlerinin yetkilileri yardımcı oluyor.

2 yıl önce kentin 110. belediye başkanını seçilen Adams, görevi Bill de Blasio'dan devralmıştı.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen 63 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eric Adams#New York#ABD

BAKMADAN GEÇME!

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI | 3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım

ŞİVE GERÇEKTEN BULAŞICI MI? | '3 günde Artvinli gibi konuşmaya başladım'

#Şiveli Konuşma
Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten

Günde 85 kez telefonumuza bakıyoruz! Sürekli gelen bildirimler bizi strese sokuyor... Nasıl kurtulacağız bu dertten?

#Akıllı Telefon
55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey