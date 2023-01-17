ABD'de kriz büyüyor... New York'un Türk dostu Belediye Başkanı Eric Adams'tan Biden'a gönderme: Kimse koordine etmiyor!

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ABD'de gündem ülkenin ticaretinin kalbi New York'un Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözleri.

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams kentteki son duruma dair itiraf gibi açıklamalara imza atmış ve kent için 'kırılma noktasında' benzetmesinde bulunmuştu.

New York'a her gün ortalama 400 sığınmacı geldiğini belirten Adams faturayı ABD Başkanı Biden'a kesti.

TEK KELİME İLE ÖZETLEDİ: FELAKET

New York Post'ta yer alan habere göre, Adams, ABD'nin güney sınırının kriz içinde olduğunu belirtti. Adams yaşananları 'felaket' diyerek özetledi

Gazete 'Kimse bu ulusal çabayı koordine etmiyor' diyen Adams'ın Biden'ın göçmen politikasını hedef aldığını yazdı.

Adams, 80 yaşındaki Biden ile de görüşmek isteyip istemediği konusundaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

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Adams ayrıca bu hafta ABD Belediye Başkanları Konferansı'na katılacağını ve 'gerçek bir strateji' geliştirmek üzere başkent Washington, DC'ye gideceğini açıkladı.

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FEMA'YA DA ÇATTI: BU ONLARIN İŞİ

Göçmen krizi ile başa çıkabilmek adına 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Adams, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) henüz bir adım atmadığının altını çizdi.

Adams, 'FEMA'nın hız kazanması gerekiyor. Bu onların işi' sözleri ile ajansı eleştirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu göçmenlerin birçoğunun New York'a ulaşmasına sınır eyaletlerinin yetkilileri yardımcı oluyor.

2 yıl önce kentin 110. belediye başkanını seçilen Adams, görevi Bill de Blasio'dan devralmıştı.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen 63 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olmuştu.