×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de kritik zirve: İran ve Rusya'nın işbirliği iki lideri korkuttu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İngiltere#Zirve
ABDde kritik zirve: İran ve Rusyanın işbirliği iki lideri korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 16:22

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da gerçekleştirdikleri zirvede İran'ın Rusya'ya balistik füze sevkıyatı ve Rusya'nın İran'a nükleer teknoloji transferi hakkındaki endişelerini dile getirdi. İki lider, İran'ın uranyum zenginleştirme sürecinde ilerleme kaydettiğini ve askeri işbirliklerini sıkılaştırdığını kabul etti. Toplantıda, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki kriz ve Çin ile rekabet konuları da ele alındı.

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da bir araya geldi. İki lider, İran’ın Rusya’ya balistik füze sevkıyatı karşılığında Rusya’nın İran ile nükleer sırlarını paylaştığı iddialarına ilişkin korkularını dile getirdi. 

The Guardian’da yer alan habere göre, Washington'daki zirvede Starmer ve Biden, İran'ın nükleer bomba yapma hedefi doğrultusunda uranyum zenginleştirme sürecinde olduğunu ve iki ülkenin askeri işbirliğini sıkılaştırdığını kabul etti.

Adı açıklanmayan İngiliz kaynaklara dayandırılan haberde, iki lider arasında, Tahran ve Moskova arasında derinleşen ittifakın bir parçası olarak İran'ın nükleer teknoloji ticaretine ilişkin endişelerin konuşulduğu belirtildi.

ABDde kritik zirve: İran ve Rusyanın işbirliği iki lideri korkuttu

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın Rusya'ya nükleer teknoloji ve uzay bilgileri paylaştığını belirterek iki ülkenin dünya çapında istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya geçen hafta, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun arttığını ve bu durumun nükleer bomba yapımı açısından risk taşıdığını ifade etmişti.

Gözden KaçmasınOrtalığı karıştıran iddia: İran Rusyaya yüzlerce balistik füze gönderdiOrtalığı karıştıran iddia: İran Rusya'ya 'yüzlerce' balistik füze gönderdiHaberi görüntüle

İran, 2015 yılında ABD ve diğer batılı ülkelerle yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer silah yapımını durdurmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma 2018 yılında dönemin ABD başkanı ve 5 Kasım’da yapılacak ABD başkanı seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump tarafından feshedilmişti.

 

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ, ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ, İRAN VE ÇİN İLE ORTAYA ÇIKAN REKABET

Starmer, beraberinde Dışişleri Bakanı David Lammy, Başbakanlık Ofisi özel kalem müdürü Sue Gray ve İngiltere'nin ulusal güvenlik danışmanı Tim Barrow'u getirirken, Biden'a ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan eşlik etti.

ABDde kritik zirve: İran ve Rusyanın işbirliği iki lideri korkuttu

Haberin Devamı

İngiliz kaynaklar, toplantı öncesinde iki ülkenin Ukrayna’nın Rusya’da Storm Shadow füzelerini Ukrayna’nın Rusya’da kullanmasına izin verme konusunda prensipte anlaştığını belirtti. Ancak Biden, toplantı başlamadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada bu konunun yüz yüze görüşmenin nedenlerinden biri olduğunu ima ederek “Şimdi bunu tartışacağız” dedi.

Zirve sırasında liderler ve yardımcıları, Ukrayna'daki savaşı, Orta Doğu'daki krizi, İran'ı ve Çin ile ortaya çıkan rekabeti tartıştı.

ABDde kritik zirve: İran ve Rusyanın işbirliği iki lideri korkuttu

Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Starmer, iki tarafın “strateji konusunda geniş kapsamlı bir tartışma” yaptığını söyledi.

Gözden Kaçmasınİran hamlesi tüm dengeleri değiştirdi Bidendan Putini çıldırtacak plan....İran hamlesi tüm dengeleri değiştirdi! Biden'dan Putin'i çıldırtacak plan....Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İngiltere#Zirve

BAKMADAN GEÇME!