ABD'de kritik zirve: İran ve Rusya'nın işbirliği iki lideri korkuttu

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da bir araya geldi. İki lider, İran’ın Rusya’ya balistik füze sevkıyatı karşılığında Rusya’nın İran ile nükleer sırlarını paylaştığı iddialarına ilişkin korkularını dile getirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Washington'daki zirvede Starmer ve Biden, İran'ın nükleer bomba yapma hedefi doğrultusunda uranyum zenginleştirme sürecinde olduğunu ve iki ülkenin askeri işbirliğini sıkılaştırdığını kabul etti.

Adı açıklanmayan İngiliz kaynaklara dayandırılan haberde, iki lider arasında, Tahran ve Moskova arasında derinleşen ittifakın bir parçası olarak İran'ın nükleer teknoloji ticaretine ilişkin endişelerin konuşulduğu belirtildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın Rusya'ya nükleer teknoloji ve uzay bilgileri paylaştığını belirterek iki ülkenin dünya çapında istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa ve Almanya geçen hafta, İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun arttığını ve bu durumun nükleer bomba yapımı açısından risk taşıdığını ifade etmişti.

İran, 2015 yılında ABD ve diğer batılı ülkelerle yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer silah yapımını durdurmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma 2018 yılında dönemin ABD başkanı ve 5 Kasım’da yapılacak ABD başkanı seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump tarafından feshedilmişti.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ, ORTA DOĞU'DAKİ KRİZ, İRAN VE ÇİN İLE ORTAYA ÇIKAN REKABET

Starmer, beraberinde Dışişleri Bakanı David Lammy, Başbakanlık Ofisi özel kalem müdürü Sue Gray ve İngiltere'nin ulusal güvenlik danışmanı Tim Barrow'u getirirken, Biden'a ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan eşlik etti.

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İngiliz kaynaklar, toplantı öncesinde iki ülkenin Ukrayna’nın Rusya’da Storm Shadow füzelerini Ukrayna’nın Rusya’da kullanmasına izin verme konusunda prensipte anlaştığını belirtti. Ancak Biden, toplantı başlamadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada bu konunun yüz yüze görüşmenin nedenlerinden biri olduğunu ima ederek “Şimdi bunu tartışacağız” dedi.

Zirve sırasında liderler ve yardımcıları, Ukrayna'daki savaşı, Orta Doğu'daki krizi, İran'ı ve Çin ile ortaya çıkan rekabeti tartıştı.

Zirvenin ardından İngiltere Başbakanı Starmer, iki tarafın “strateji konusunda geniş kapsamlı bir tartışma” yaptığını söyledi.