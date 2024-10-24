ABD'de kritik soru! Arap seçmenin oyu kime gidecek

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Amerikalıların yeni başkanını seçmesine iki hafta kala, yeni bir anket, ülkedeki Arap seçmenin daha çok Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump’ı desteklediğini ortaya koydu. ArabNews/YouGov’un anketine göre en büyük önceliklerinin İsrail-Filistin meselesi olduğunu belirten demografik grup arasında Trump yüzde 45 alıyor; Demokrat rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise yüzde 43’te kalıyor. Sonuçlar, Ortadoğu’daki çok cepheli savaşında İsrail’e sarsılmaz destek politikasının Demokratlara pahalıya mal olabileceğini gösteriyor.

MERKEZDE MICHIGAN VAR

Ülkedeki 3.5 milyon Arap-Amerikalının nüfusunun en yoğun olduğu yer, seçimin sonucunu belirleyecek “yedi salıncak eyaletten” biri olan Michigan. Eylül ayında, eyaletteki Hamtramck kentinin Müslüman belediye başkanı Trump’ı desteklediğini açıkladı ve Cumhuriyetçi Partili adayı “ilke sahibi bir adam” ve “doğru tercih” olarak nitelendirdi. Biden’ın çekilmesiyle Demokrat partinin adayı olan Kamala Harris, “Filistinlilerin acıları karşısında sessiz kalmayacağını” söylese de şimdiye kadar Ortadoğu’daki ateşi nasıl söndüreceği sorusuna ayakları yere basan bir cevap verebilmiş değil. Demokratların bir yandan bölgede ateşkesi zorluyor gibi görünmesi, öte tarafta ise İsrail’in savaş makinesine milyarlarca dolar yardımda bulunması çelişki yaratıyor.

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TRUMP NE VAAT EDİYOR

Trump, İsrail’e destek konusunda en az Demokratlar kadar sert bir tavır takınıyor. Kendisini “tarihin en İsrail yanlısı ABD lideri” olarak nitelendiren eski Başkan, “yeniden seçilmediği takdirde İsrail’in varlığının sona ereceğini” bile iddia etti. Siyasi analistler, İsrail yanlısı tavrına karşın, Arap-Amerikan seçmen giderek artan oranda eski Başkan Trump’ı desteklemesinin iki sebebi olabileceğini düşünüyor: İlki adayların ekonomi politikalarıyla ilişkili. Söz konusu ekonomi olduğunda Arap-Amerikan toplumu Harris’e değil, Trump’a güveniyor.

BARIŞ İÇİN BANA OY VERİN

İkinci sebep ise Arap seçmenlerin, Trump’ın Ortadoğu’da geleneksel Amerikan tavrından ziyade çok daha açık ve net bir politika izleyebileceğine inanması. Nitekim ankette katılımcıların yüzde 39’u Cumhuriyetçi adayın İsrail-Filistin ihtilafını başarıyla çözme ihtimali bulunduğunu belirtirken; ‘Harris çözer’ diyenlerin oyu yüzde 33’te kalıyor. Trump da Arap seçmenleri Harris’in 4 yıllık olası yönetiminde Ortadoğu’daki alevlerin sönmeyeceği iddiasıyla tarafına çekmeye çalışıyor.

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GATES’TEN HARRİS’E 50 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Cumhuriyetçi Donald Trump’a verdiği mali desteğin ardından, bir diğer teknoloji milyarderi Bill Gates, Demokrat Kamala Harris’in adaylığını destekleyen bir kuruluşa 50 milyon dolar bağış yaptı. New York Times’ın haberine göre, milyarder işinsanı Mike Bloomberg de ‘Future Forward’ isimli kuruluşa benzer bir bağışta bulundu. Gates, “seçimin benzeri görülmemiş bir öneme sahip olduğunu” söyledi.