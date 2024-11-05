ABD'de kritik gün! Sokaklarda korku hakim... Beyaz Saray’a barikat kuruldu...

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ABD’de 60’ıncı kez yapılan başkanlık seçimlerinin kritik günü geldi çattı. 47’inci başkanın belirleneceği gün için korkutan bir uyarı yapıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in konutu da dahil olmak üzere önemli binaların etrafına güvenlik önlemi almak amacıyla çit çekilirken başkent Washington’daki işyerleri pencerelerini kapattı.

Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen kampanya ofislerine yönelik bombalı saldırı tehditleri artarken oy verme merkezlerinde kavgalar çıktı ve seçim görevlileri silahlı saldırılara hazırlandı.

Washington eyaleti Ulusal Muhafızlarına, olası bir kargaşaya müdahale etmeleri için “hazırda bekleyin” talimatı verildi. Demokrat Partili kongre üyesi Steve Cohen, öfkeli seçmenler arasındaki çatışmalar nedeniyle “kan dökülebileceği” uyarısı yaptı.

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Tennesse eyaletinden kongre üyesi seçilen Cohen, Harris'in Trump'ı sandıkta yenmesi halinde Cumhuriyetçilerin destekçilerinin yenilgiyi kabullenemeyebileceğini söyledi.

"Bence Kamala halk oylamasını en az 5-6 milyon oy farkla kazanacak" diyen Cohen, "Trump hiçbir şekilde durmayacak. Mahkemeye gidecek. Kongre binası saldırısını tekrarlayacak" dedi.

Hükümet İşleri Başkan Yardımcısı Eric J. Jones, “Şehirde endişe var” açıklaması yaparken Washington’da, yağma veya ayaklanma ihtimaline karşı güvenlik önlemi olarak dükkanların camlarına ve kapılarına kontrplakların çakıldığı görüldü.

6 Ocak'taki Kongre baskınını hatırlatan Jones, “6 Ocak'tan sonra gördüğümüz gibi tam teşekküllü bir kargaşa beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KONGRE BASKINI

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

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Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" suçlarıyla Trump'ı suçlamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesince hazırlanan ve Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak 2021'de Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

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Başkanlık görevini 20 Ocak 2021'de Biden'a bırakan Trump, 13 Şubat 2021'de Senatoda yapılan oylamada hakkındaki suçlamadan aklanmıştı.

ANKETLERDE KİM ÖNDE?

ABD'de yapılan güncel bir anket, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin sonucunda belirleyici olacak salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürdüğünü gösterdi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, son anketler Harris ile Trump arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.

New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.

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Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.

Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.

Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.