ABD’de kritik ara seçimler bugün yapılıyor

Haberin Devamı

ABD’de bugün ülke siyaseti açısından kritik öneme sahip Kongre ara seçimleri gerçekleşiyor. Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, seçim sonuçlarında belirleyici olabilecek kararsız eyaletlerde dün de miting yaptı. Senato yarışı için Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, New Hampshire ve Ohio önem taşıyor.

TRUMP AVANTAJLI

Kongre aritmetiğinin Cumhuriyetçiler lehine sonuçlanacağı tahmin edilirken, bu durumun 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde aday olmayı değerlendiren Trump’ın elini güçlendireceği belirtiliyor. Başkan Biden ise artan enflasyon ve bozulan ekonomi yüzünden zor günler geçiriyor. Bu yüzden, kanlı Kongre Baskını ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi hedef alan saldırıya işaret ederek, “Demokrasinin otoriterliğe karşı mücadelesi” sloganıyla oy toplamaya çalışıyor. Dolayısıyla, ara seçimler şimdiden gelecek başkanlık seçimleri için de bir yarışa dönüşmüş durumda.

Haberin Devamı

KUTUPLAŞMA SÜRÜYOR

Amerikan New York Times gazetesi Başkan Biden’ın, Trump yıllarının kargaşasından sonra uzlaşma getirmeyi umduğunu, ancak kutuplaştırıcı siyasetin ara seçimler öncesinde devam ettiğini yazdı. Gazete, “Anketlerden yılmayan Biden, sisteme olan inancını korudu. Ancak bu inanç herkes, hatta Demokratlar arasında bile paylaşılmıyor” yorumunu yaptı.

KONGRE YENİLENECEK

ara seçimler başkanın dört yıllık görev süresinin tam ortasına denk geldiği için ‘ara seçimler’ adı veriliyor. Ara seçimlerde, ABD Kongresi’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi ile Senato’nun üyeleri belirleniyor. 50 eyaletin altı yıllık görev süresi için seçilen iki senatörü bulunuyor. Her ara seçimde Senato üyelerinin üçte biri ile iki yıl hizmet veren Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı seçiliyor.