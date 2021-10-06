ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sağlık Bakanlığından yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacakSağlık Bakanlığı'ndan yeni karar: 81 ilde ücretsiz yapılacak#SMA
Sosyal medyada paylaşırken dikkat Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlarSosyal medyada paylaşırken dikkat! Dolandırıcılık tuzağına düşmeyin... Paranızı böyle çalıyorlar#Dijital Flört Dolandırıcılığı
Ferdi Kadıoğlunun cevabını açıkladı Kimseye yalvarmayız...Ferdi Kadıoğlu'nun cevabını açıkladı! "Kimseye yalvarmayız..."#Milli Takım
Pandemi şartları etkili oldu Dev şirketten Türkiye kararıPandemi şartları etkili oldu! Dev şirketten Türkiye kararı#IKEA
Meral Akşenere tepki: Hayali bir makama talipMeral Akşener'e tepki: Hayali bir makama talip#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbulda bir ilk Heyecanlandıran gelişmeİstanbul'da bir ilk! Heyecanlandıran gelişme#Arkeolojik Kazı
Rusya şokta Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...Rusya şokta! Mide bulandıran görüntüler sızdırıldı...#Rusya
Koronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... Covid parmağının gizemi çözüldüKoronaya yakalanan birçok kişide görülüyor... 'Covid parmağı'nın gizemi çözüldü! #Koronavirüs
Bahçeli bölücü kebapçı diyerek neyi kastetti MHPli Yönter fotoğrafları paylaştıBahçeli 'bölücü kebapçı' diyerek neyi kastetti? MHP'li Yönter fotoğrafları paylaştı#Bahçeli
Haftaya damga vuran tartışma Böyle bir şey görmedimHaftaya damga vuran tartışma! 'Böyle bir şey görmedim'#Hakem
Sosyal medyada şaşırtan değişim: Aylık 250 bin TL kazanan varSosyal medyada şaşırtan değişim: Aylık 250 bin TL kazanan var#Sosyal Medya
Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlışBu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış#David Hare
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Adalarda fayton gitti, tartışmalar bitmedi Sakinler ne diyorAdalar'da fayton gitti, tartışmalar bitmedi! Sakinler ne diyor?#Büyükada
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı
ABDde Kovid-19dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1971 artışla 705 bin 383'e çıktı.

Haberin Devamı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 348 artarak 43 milyon 952 bin 459 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 1971 artışla 705 bin 383'e ulaştı.

California, 4 milyon 751 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 105 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 500 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 318 ile Teksas, 55 bin 622 ile Florida geldi.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,8'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 215 milyon 737 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 60 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı