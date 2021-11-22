ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldiAşıda çirkin oyun... Ve açıklama geldi#Kovid Aşısı
Mesut Özilden çok sert cevap'Mesut Özil'den çok sert cevap!'#Fenerbahçe
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
Muharrem öğretmen kansere yenildiMuharrem öğretmen kansere yenildi#Tekirdağ
Borsa İstanbuldan yeni rekor Tüm zamanların en yükseğiBorsa İstanbul'dan yeni rekor! Tüm zamanların en yükseği#Borsa İstanbul
Bakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktürBakan Akar’dan Yunanistan’a tepki: Bu insanlık suçu ve ikiyüzlülüktür#Milli Savunma Bakanlığı
Trabzonsporun Gaziantep FK maçı 11i belli olduTrabzonspor'un Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu#Süperlig
Dünya devine şok Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandıDünya devine şok! Yöneticileri esrar kaçakçılığı operasyonunda yakalandı#Amazon
Libya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştıLibya’dan kurtarılan Türk büyük kurtuluşu anlattı: Hakan Fidan yanımıza geldi ve bizimle kucaklaştı#Libya
1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu 90 yaşında hayatını kaybetti1.000 dolarla yola çıkıp dünyanın en zenginlerinden oldu! 90 yaşında hayatını kaybetti#Subway
Erdoğanın avukatından dava açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyorErdoğan'ın avukatından 'dava' açıklaması: İddialar yalan, çarpıtma yapılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaybolanlar nereye gidiyor Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...Kaybolanlar nereye gidiyor? Kayıp tenisçi Peng ile ilgili akılalmaz iddialar...#Peng Shuai
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı Doktor da şaşırdı...11 yaşındaki kız termal havuza gitti, belsoğukluğuna yakalandı! Doktor da şaşırdı...#Gonore Bakterisi
Ameliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldiAmeliyata alınmıştı... Saatler sonra iyi haber geldi!#Kadir İnanır
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 771 bin 118'e ulaştı

#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı
ABDde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 771 bin 118e ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 103 artışla 771 bin 118'e yükseldi.

Haberin Devamı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 28 bin 901 artışla 47 milyon 731 bin 237'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 771 bin 118’e ulaştı.

California 5 milyon 37 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 307 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 731 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 378, Florida'da ise 61 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 69,2'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 18'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 230 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 35 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale