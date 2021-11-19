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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 768 bin 703’e çıktı

#ABD#Koronavirüs#Kovid-19
ABDde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 768 bin 703’e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1253 artışla 768 bin 703’e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 109 bin 983 artışla 47 milyon 532 bin 795’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1253 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 768 bin 703’e ulaştı.

California 5 milyon 22 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 301 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 552 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 73 bin 176, Florida'da ise 60 bin 846’ya ulaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,8'ine en az bir doz, yüzde 69’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 16,6’sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 228,5 milyon kişiye ilk doz, 195,7 milyon kişiye ikinci doz, 32,4 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı tatbik edildi.

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#ABD#Koronavirüs#Kovid-19

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