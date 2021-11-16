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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye yükseldi

#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı
ABDde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 764 bin 427ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1335 artışla 764 bin 427'ye yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 148 bin 202 artışla 47 milyon 222 bin 900'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1335 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 764 bin 427'ye ulaştı.

California 5 milyon 12 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 287 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 233 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas​​​​​​'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz, yüzde 68,8’ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15,4’üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 227,1 milyon kişiye ilk doz, 195,3 milyon kişiye ikinci doz, 30 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

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#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı

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