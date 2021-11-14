ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 762 bin 973’e çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Hamit Altıntoptan Şenol Güneşe olay göndermeHamit Altıntop'tan Şenol Güneş'e olay gönderme! #Hamit Altıntop
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
Tekirdağ’da ailesini katletmişti Son mesajı ortaya çıktıTekirdağ’da ailesini katletmişti! Son mesajı ortaya çıktı#Tekirdağ
ABDden savaşa hazır olun mesajı... NAZİ planı masadaABD'den 'savaşa hazır olun' mesajı... NAZİ planı masada!#Rusya
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Tartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacakTartışmalı karar hayata geçiyor... Aşı olmayan sokağa çıkamayacak!#Koronavirüs
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındıFedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı#Fedon
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
Babasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu Türkiyenin dört bir yanına satıyorBabasından devraldı... 26 yaşında kendi işinin patronu oldu! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor#Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
HABERLERDünya Haberleri

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 762 bin 973’e çıktı

#Koronavirüs #ABD#Dünya
ABDde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 762 bin 973’e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 435 artışla 762 bin 973’e yükseldi.

Haberin Devamı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 58 bin 627 artışla 47 milyon 52 bin 201’e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 435 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 973’e ulaştı.

California 5 milyon 4 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 105 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas??????'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,7’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,7’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 226 milyon kişiye ilk doz, yaklaşık 195 milyon kişiye ikinci doz, 28 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs #ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti