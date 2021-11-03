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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a yükseldi

#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı
ABDde Kovid-19dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1463 artışla 748 bin 630’a yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 79 bin 145 artışla 46 milyon 172 bin 312’ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1463 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 748 bin 630’a yükseldi.

California 4 milyon 936 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 247 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 690 binden fazla vakayla Florida izledi. 72 bini aşkın can kaybıyla California ilk sırada yer alırken bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 59 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,2’sine en az bir doz, yüzde 67,9’una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 10,3’üne ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 221,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 192,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 19,7 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

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#Koronavirüs#ABD#Ölü Sayısı

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