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AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi.

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 973 artışla 7 milyon 726 bin 175'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 813 artarak 215 bin 909'a yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 936 bini, yapılan test sayısı da 113 milyon 340 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 838 bin 705 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 814 bin 323 vakayla Teksas ve 720 bin 125 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 330 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 764 bini geçen vakayla Hindistan ve 4 milyon 970 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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