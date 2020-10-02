MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi
GeriDünya ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi
Abone Olgoogle-news

ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 46 bin 967 artışla 7 milyon 499 bin 991'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 893 artarak 212 bin 726'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bini, yapılan test sayısı da 108 milyon 435 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 822 bin 693 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 790 bin 467 vakayla Teksas ve 709 bin 144 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 266 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 399 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 849 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle