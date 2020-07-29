MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 “kırmızı bölgeden” kısıtlamaları artırmaları istendi
GeriDünya ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 “kırmızı bölgeden” kısıtlamaları artırmaları istendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 00:32,Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 “kırmızı bölgeden” kısıtlamaları artırmaları istendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 “kırmızı bölgeden” kısıtlamaları artırmaları istendi
Abone Olgoogle-news

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle “kırmızı bölge” ilan edilen ve sayıları 21'e çıkan eyaletlerden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü, hazırladığı federal raporunda, Kovid-19 vakalarının arttığı 21 eyaleti “kırmızı bölge” ilan etti.

Vaka sayılarında ciddi artış olan eyaletlerin sayısının 21'e yükseldiği ve bu eyaletlerin “kırmızı bölge” kategorisine alındığı belirtilen raporda, eyalet yetkililerinden salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.

Her 100 bin kişide 100'den fazla vakaya rastlanan ve bu nedenle “kırmızı bölge” olarak değerlendirilen eyaletler arasında Alabama, Arizona, Arkansas, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah ve Wisconsin yer alıyor.

Barların ve spor salonlarının kapatılması ve restoranların içeride servis kapasitesini yüzde 25'in altında tutması tavsiye edilen raporda, maske takmanın ve sosyal mesafeye uyulmasının teşvik edilmesi önerildi.

NEW YORK, BAŞKENT WASHİNGTON'I ZORUNLU KARANTİNA LİSTESİNE ALDI

Öte yandan New York da seyahat uyarısını güncelleyerek Illinois, Kentucky, Minnesota, Puerto Rico ve Washington DC'den New York'a seyahat edenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.

New York Valisi Andew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington dahil 5 eyaletten New York'u ziyaret edenlerin 14 gün karantinada kalması gerektiğini duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle