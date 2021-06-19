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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi

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ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 639 artarak 601 bin 574'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 7 bin 130 artışla 33 milyon 516 bin 951'e yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 639 artarak 601 bin 574 oldu.

California, 3 milyon 806 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 983 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 341 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 274 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 597 ve Texas'ta 52 bin 83 olarak kayıtlara geçti.

 

148 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 176 milyondan fazla kişiye ilk doz, 148 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 823 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 801 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 498 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 385 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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