ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 10 bin 420 artışla 33 milyon 357 bin 373'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 373 artarak 597 bin 377'ye çıktı.

California, 3 milyon 794 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 962 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 441 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 429 ve Texas'ta 51 bin 701 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 170 milyondan fazla kişiye ilk doz, 138 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 809 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 907 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 472 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 346 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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