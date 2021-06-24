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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 17:17 | Son Güncelleme:

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 602 bin 838'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 22 bin 499 artışla 33 milyon 578 bin 829'a yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 369 artarak 602 bin 838 oldu.

California, 3 milyon 811 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 989 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 424 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 639 ve Teksas'ta 52 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

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150 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 177 milyondan fazla kişiye ilk doz, 150 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 82 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 169 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 507 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 391 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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