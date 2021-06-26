ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 503 artışla 33 milyon 603 bin 921'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 342 artarak 603 bin 525 oldu.

California, 3 milyon 814 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 992 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 536 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 644 ve Teksas'ta 52 bin 246 olarak kayıtlara geçti.

151 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 178 milyondan fazla kişiye ilk doz, 151 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 183 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 322 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 511 bini geçen ölü sayı

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