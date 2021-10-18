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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artıyor

#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı
ABDde Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 157 artışla 724 bin 323'e yükseldi.

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John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 16 bin 169 artarak 44 milyon 934 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 724 bin 323'e ulaştı.

California, 4 milyon 812 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 179 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,9’una en az bir doz, yüzde 68,4’üne iki doz, yüzde 9,3’üne ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 218,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,1 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 10,4 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

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#Koronavirüs#ABD#Can Kaybı

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