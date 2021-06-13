ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 672'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 19 bin 546 artışla 33 milyon 457 bin 794'e yükseldi.

Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 491 artarak 599 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 344 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 187 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 539 ve Texas'ta 51 bin 912 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 439 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 374 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 486 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 370 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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