ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 598 bin 750'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 2 günde 33 bin 180 artışla 33 milyon 426 bin 993'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 420 artarak 598 bin 750'ye çıktı.

California, 3 milyon 799 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 976 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 216 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 505 ve Texas'ta 51 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

141 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 172 milyondan fazla kişiye ilk doz, 141 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 274 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 210 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 482 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 363 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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