ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 500 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 42 ve Texas'ta 49 bin 967 olarak kaydedildi.

95 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 140 milyondan fazla kişiye ilk doz, 95 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 17 milyon 636 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 369 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 391 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 215 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 198 bine yaklaşmış durumda.

BATI VİRGİNİA EYALETİNDE KOVİD-19 AŞISI YAPTIRACAK 16 İLA 35 YAŞINDAKİLERE 100 DOLARLIK BONO VERİLECEK

Batı Virginia Valisi Justice, eyalette bugüne kadar nüfusun yüzde 52’sine denk gelen 1,5 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldığını ancak nüfusun yüzde 40’ının aşı konusunda tereddüt ediyor olabileceğini söyledi.

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındaki kişilere 100 dolarlık bono verilecek.

BBC’nin haberine göre, Batı Virginia Eyalet Valisi Jim Justice, 16 ila 35 yaşındakileri kapsayacak 100 dolarlık tasarruf bonosu kampanyasının gençleri aşı olmaya teşvik etmesini umduklarını söyledi.

Gençlerin Kovid-19 aşısı yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu fark edemediklerine dikkati çeken Vali Justice, eyalette bugüne kadar nüfusun yüzde 52’sine denk gelen 1,5 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldığını ancak nüfusun yüzde 40’ının aşı konusunda tereddüt ediyor olabileceğini söyledi.

Justice, "Onları gerçekten motive edecek bir yol ortaya koymaya ve bizi bu kamburdan (salgın) kurtarmaya çalışıyorum." dedi.

Batı Virginia, "ABD’nin vaka sayısının kişiye oranla en yüksek olduğu 16. eyalet" olarak öne çıkıyor.

ABD’de bugüne kadar 230 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı.

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